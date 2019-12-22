10:22 ص | الأحد 22 ديسمبر 2019

10:22 ص | الأحد 22 ديسمبر 2019

أصدر طارق شاهين رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، قرارا بتحديد قيمة الرسوم المطلوب تحصيلها مقابل إنشاء وإرسال رسالة إلكترونية بوزن الحاويات.

ونشرت الوقائع المصرية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 2700 لسنة 2019، الذي جاءت تفاصيله كالتالي: