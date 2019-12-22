تمكنت القوات العراقية، اليوم، من قتل ثمانية عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية مشتركة شمال شرقي بعقوبة بمحافظة "ديالي"شرق العراق، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمني قوله، إن قوة أمنية مشتركة من مكافحة الإرهاب والجيش وما يسمى بـ"الحشد الشعبي " نفذت عملية أمنية بقريتي: "الشيرك" و"المقالع" بأطراف "خانقين " شمال شرقي بعقوبة أسفرت عن مقتل ثمانية من عناصر تنظيم "داعش " الإرهابي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، عن تدمير مخبأ وقتل إرهابيين كانوا يختبئون فيه خلال ضربة جوية استهدفت غرب مدينة خانقين بمحافظة "ديالي"، وذكرت ـ في بيان، أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أسفرت عن تدمير مخبأ وقتل جميع الإرهابيين الذي كانوا يختبئون فيه قرب منطقة نهر الوند غربي قضاء خانقين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالي، مشيرة إلى أن العملية نفذت وفقا لمعلومات دقيقة.

وفي سياق متصل، اغتال مسلحون إمام وخطيب جامع الهدى في ناحية الشورى جنوبي مدينة الموصل، وقال مصدر في شرطة "نينوي" إن مسلحين يستقلون دراجة نارية "دون أرقام " فتحوا نيران أسلحة خفيفة و"كاتمة للصوت" على إمام وخطيب جامع الهدى، ويدعى الشيخ علي عبدالله أمين، وأردوه قتيلا ، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

تدمير6 أنفاق سرية لـ"داعش" غرب الأنبار

من جانبه، صرح مصدر أمني عراقي بمحافظة الأنبار، اليوم، بأنه تم تدمير 6 أنفاق سرية لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال حملة أمنية تشهدها مناطق غربي الأنبار، مضيفا- في تصريح لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية - أن قوة أمنية من قيادة عمليات الأنبار ، والفرقة السابعة تدعمهما قوة من "الحشد العشائري " و طيران الجيش ، تمكنت من تدمير 6 أنفاق سرية خلال عملية دهم وتفتيش استهدفت منطقة "وادي حوران " غرب الأنبار، ضمن خطة تعقب خلايا التنظيم الإجرامي وأماكن إخفاء أسلحتهم.

وأوضح المصدر الأمني، أن القوات الأمنية استولت أيضا على أسلحة متنوعة ، فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول الأسلحة المضبوطة ، دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية، مشيرا إلى أن معلومات استخباراتية مكنت القوات الأمنية من الاستدلال على أماكن الأنفاق السرية وتدميرها.