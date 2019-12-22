اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ونوابهم الجدد، عقب آدائهم اليمين الدستورية.

ووجه السيسي، بأهمية إدراك حجم المسؤولية الملقاه على عاتق الوزراء ونوابهم الجدد، في ظل التحديات التي تواجه مصر، والتواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، بالإضافة إلى الاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي.

وشدد على ضرورة الاتسام بالموضوعية الشديدة، والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة، على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.