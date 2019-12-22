هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الوزراء الجدد بمناسبة توليهم لمناصبهم.

وقال "زكي"، في تصريحات له اليوم: "إنّ مثل هذه التغييرات تؤكد وضوح الرؤية والهدف، وتسعى إلى توفير أسباب النجاح، بعقليات جديدة، قادرة على تطوير مستوى العمل، وتحقيق التحول الجوهري الذي نريده".

وأضاف أنّ تجديد الثقة في الوزراء الباقين في مناصبهم يعكس دورهم الهام في دفع عجلة التقدم وشهادة لدولة رئيس الوزراء بالمجهودات التي يبذلها في سبيل تحقيق المسار التنموي للنهوض بمصر.

كان الوزراء والنواب الجدد، قد أدوا اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، بقصر الاتحادية.