شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم، في حفل تدشين كنيسة الإيمان الإنجيلية بمنطقة الحضرة الجديدة في الإسكندرية.

حضر الاحتفال كلٌّ من االدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، وممثلًا عن المحافظ، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، والعميد فادي وديع، رئيس حي وسط، والشيخ الدكتور محمود أبو الخير، مدير عام أوقاف الإسكندرية، والنائبان هيثم الحريري وسمير البطيخي.

ومن قيادات الطائفة الإنجيلية حضر الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس بشرى سعد، نائب رئيس مجمع كنائس الإيمان، والقس لطيف رمسيس، رئيس مجمع كنائس الله، وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية، والشخصيات العامة.