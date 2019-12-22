قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل المبادرة الرئاسية لتشجيع الصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، ومنها تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلي للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع وهو الأمر الذي يسهم في إصلاح العجز في الميزان التجاري لمصر.

وأشارت الوزيرة، في أول تصريح لها عقب أدائها اليمين الدستورية، إلى أنّ إعادة تشغيل المصانًع المتوقفة والمتعثرة محور رئيسي في خطة عمل الوزارة خاصة في ظل مبادرة البنك المركزي لحل المشاكل التمويلية للمصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، لافتةً في هذا الإطار إلى اهتمام الوزارة بملف المجمعات الصناعية وإنشاء 13 مجمع صناعي بإجمالي 4500 مصنع بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي وبصفة خاصة المنتجات التي يجرى استيرادها من الخارج، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة.

ولفتت "جامع" إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تنسيق كامل مع كافة الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير لإيجاد حلول عاجلة تسهم في تحقيق انتعاشة لمعدلات الإنتاجية والصادرات، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنّه سيتم التنسيق مع وزير التربية والتعليم للارتقاء بمراكز التدريب الفني والمهنى بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والتصديرية.