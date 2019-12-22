أُصيب طالب بكلية التربية الرياضية بطلق ناري بالبطن بعد قيام فلاح باستدراجه لمنزله، لتحرشه لفظياً بشقيقته في إحدى قرى مركز المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مديرالأمن، تلقى إخطاراً من العميد خالد عبدالسلام، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من مستشفى المنيا العام بوصول "ع. ه. ح"، 22 عاماً، طالب بكلية تربية رياضية، مصاب بطلق ناري أسفل البطن وفي حالة خطر، وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

بانتقال قوات الأمن بقيادة النقيب شريف سليم، والنقيب حازم عسقلاني، معاون مباحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعي "ع. ا. ا"، وذلك على خلفية قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقته والتحرش بها لفظياً، فقام المتهم باستدراجه داخل منزله وإطلاق النيران عليه ما أدى إلى إصابته.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.