نشرت الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، عبر موقع "فيس بوك" فيديوهات تتضمن رسائل النيابة العامة في مرافعتها في القضية رقم 77 لسنة 2019 جنايات طفل تلا المعروفة بقضية "مقتل محمود البنا"، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".

وناشدت النيابة العامة القائمين على تعديل القوانين بالنظر في تشديد العقوبة على المتهمين من أمثال محمد راجح والمتهمين في قضية "شهيد الشهامة" محمود البنا، وأعلنت النيابة عن عدة رسائل لها من خلال مرافعتها فى القضية.

وأوضحت النيابة، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، عبر موقع "فيس بوك"، أن الفقهاء اتفقوا على عدم إقامة حد القتل على المتهمين غير البالغين ولكنهم اختلفوا فى تقدير سن البلوغ، ولذلك فإنها تناشد القائمين على تعديل القوانين بالنظر في تشديد العقوبة في مثل هذه الحالات على المتهمين فى مثل قضية "شهيد الشهامة".

ووجهت النيابة رسالة إلى أهل المجني عليه محمود البنا قائلة: "لا تحزنوا، نحسب نجلكم شهيدا ينعم في جنة المأوى وجئنا بالقاتلين.. قاصدين جزاء وثاقا".

وقضت المحكمة في جلسة اليوم بمعاقبة المتهمين محمد أشرف عبدالغني راجح ومصطفى ومحمد مصطفى الميهي وشهرته "حماصة"، إسلام عاطف رمضان عواد بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً عن جميع الاتهامات للارتباط، وبمعاقبة المتهم إسلام إسماعيل عبد الحكيم البخ بالسجن لمدة خمس سنوات عن جميع الاتهامات ومصادرة السلاح المضبوط.

وتعود وقائع القضية إلى 9 أكتوبر، حيث وقعت جريمة قتل محمود البنا بسبب الدفاع عن الفتاة في واقعة التحرش، حيث عاتب البنا أحد المتهمين على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع والتحرش بها، فتطور الأمر إلى مشاجرة عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتوعده المتهم راجح ثم تجمعوا عليه وقتلوه.

وفي 10 أكتوبر، ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين الثلاثة وهم مصطفى محمد مصطفى 17 عاما، طالب، ومحمد أشرف راجح 17 عاما، طالب، وإسلام عاطف 17 عاما، طالب وبحوزتهم أداة الجريمة المستخدمة "مطواة".

وفي 12 أكتوبر أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهمين المحبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح.