قال أحمد البنا، أحد أقارب محمود البنا المعروف إعلاميًا باسم "شهيد الشهامة"، إنّ أغلب أفراد الأسرة تواجدت في مقر محكمة شبين الكوم، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، لسماع الحكم اليوم بالقضية، وسط حراسة أمنية مشددة.

وأضاف البنا، لـ"الوطن"، أنّ الأسرة كانت تتمنى الإعدام للمتهمين، ما أصاب والده ووالدته بحالة بكاء وصراخ هيستيرية، بينما سادت أجواء من الحزن بين العائلة، موضحا أنّهم كثفوا الدعاء والصلاة من أجل ذلك مسبقا.

ورجح أن يتقدم محمد البنا والد "شهيد الشهامة" بالطعن على الحكم لتوقيع عقوبة أكبر على المتهمين.

وقضت محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمدينة شبين الكوم، بمعاقبة المتهم محمد أشرف راجح بالسجن لمدة 15 سنة، لإدانته بقتل شهيد الشهامة المجني عليه محمود البنا، يوم 9 أكتوبر الماضي، بمدينة تلا.

كما شمل الحكم معاقبة متهمين اثنين آخرين، بالسجن لذات المدة، لإدانتهم بالاشتراك في تلك الواقعة، وبمعاقبة متهم رابع بالسجن 5 سنوات.

وأحال النائب العام المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسند لهم اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض دون تصريح.