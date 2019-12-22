قال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، ومحامي الفريق سامي عنان، إن عنان حصل على الإفراج الصحي من محبسه.

وأضاف لـ"الوطن" أنه يتواجد حاليًا في منزله الذي وصله قبل قليل، وأنه تحدث معه هاتفيًا واطمأن عليه.