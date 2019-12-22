تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب والعالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
أحدث الأخبار
الجيش العراقي يحبط هجوم لـ"داعش" على نقطة في ديالى
حاولت إصلاح طبق الدش.. مصرع طالبة سقطت من سطح منزلها بالمنيا
راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة
برلمانية عن إطلاقها أعيرة نارية من شرفة منزلها: قراية فاتحة بنتي
الخميس.. بدء محاكمة متهمي حريق خط بترول البحيرة
أول ظهور لأنغام بعد خضوعها لعملية جراحية
اختيارات الوطن
صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات
بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي
في التعديل الوزاري.. عودة الإعلام وضم الاستثمار والإصلاح الإداري و11 نائبا جديدا
راجح والبنا في 80 يوما.. قتل "بأدلة" وحكم بالسجن يجوز الطعن عليه
"القارئ الذكي" ينهي عصر "كشاف الكهرباء" وأخطاء الفواتير
خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة.. غزيرة وقد تمتد للقاهرة
الأكثر قراءة
"البيئة": من الصعب سماع صوت الحوت.. وفيديو مرسى مطروح قد يكون مركبا
عاجل.. والد شهيد الشهامة يصرخ بعد الحكم: حسبي الله ونعم الوكيل
"سامحيني يا أمي تعبت من الوحدة".. انتحار شاب شنقا بمنزله بالإسكندرية
عاجل.. راجح يبكي بعد الحكم عليه في "شهيد الشهامة"
عاجل.. السجن 15 سنة لـ محمد راجح و 2 آخرين لإدانتهم بقتل محمود البنا
علاء الشربيني لـ"الوطن": الحمد لله بقيت بخير بمجرد فك السلك سأعود للعمل
أحمد موسى: الحكم القطري تحامل على صلاح.. "كان عايز يديله طرد"
الأرصاد تحذر من طقس الغد.. رياح وأمطار وسحب رعدية
وزير التعليم للطلاب: فاضل سنة كمان على كابوس الثانوية العامة
وزير العدل من منزله: أُبلغت بإنهاء عملي.. سعيت جاهدا لأداء واجبي في صمت
عاجل