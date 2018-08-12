نفى الدكتور سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، ما تصريحات الإخواني المنشق عماد أبوهاشم، بشأن وجود اتصالات بين والده وجماعة الإخوان الإرهابية قُبيل ما يُسمى بـ"ثورة الغلابة".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أنا نفسي حد في الإخوان يكون على مستوى الرجولة والأخلاق ويقدم الدليل على كلامه".

وأضاف: "الإخوان أتقنوا الكذب كما أتقنوا التنفس، وأتمنى أن يبتعد الإخوان عن رجال القوات المسلحة الحاليين أو السابقين، فالشعب لن تنطلي عليه أكاذيبهم".

وأردف: "والدي تواصل مع الإخوان في الاجتماعات العامة التي كانت تضم كافة التيارات بحضور القادة وبعلم كافة مؤسسات الدولة، وهذه الجلسات كانت مذاعة عندما ركب الإخوان موجة الثورة".