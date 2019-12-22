تصدر بوستر الفنانة التونسية لطيفة، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أن كشفت عنه، خلال الأيام الماضية، والمقرر طرحه مع بداية العام الجديد 2020.

كانت "الوطن"، رصدت 5 معلومات عن الألبوم الجديد، وفقا لتصريحات خاصة من لطيفة.

1- الألبوم سيحمل بشكل نهائي اسم "أقوى واحدة"، وهو اسم إحدى أغنيات الألبوم، بعد أن فضلته على باقي الألبوم، والتي كانت من بينها أغنية "ملكة بيك".

2- الألبوم سيتضمن على أقصى تقدير 13 أغنية، من بينها أغنيات بلهجات غير المصرية، منها التونسية والخليجية.

3- سيطرح العمل في شهر يناير، بعد أن تنته لطيفة من عمليات الماسترينج لأغنيات الألبوم.

4- تتعاون لطيفة، في الألبوم، مع نخبة من الشعراء والملحنين أبرزهم، أيمن بهجت قمر، مدين، عمرو المصري، مونتي، وليد سعد، وبهاء الدين محمد.

5- تعاقدت لطيفة، على توزيع الألبوم مع شركة "قنوات".

كانت "الوطن"، نشرت من قبل كلمات أغنية "أقوى واحدة"، التي ستحمل اسم ألبوم لطيفة الجديد، وتقول كلماتها.

أنا أقوى واحدة وأضعف واحدة جت على الأرض

بكون ضعيفة وسط الناس مبسوطة من غير حد

أنا أشجع واحدة جبانة فى الفرح ببان زعلانة

بضحك وببكي وزعل وده كله فى نفس الوقت.