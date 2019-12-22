لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري مصرعها، حينما حاولت إصلاح سلك الدش أعلى سطح منزلها بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، فاختل توازنها، وسقطت.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من العميد خالد عبدالسلام، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ إلى مركز شرطة ديرمواس بوصول "إ. م. ر"، 18 عاماً، طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، ومقيمة بقرية بني مسالم بمركز ديرمواس "جثة هامدة"، إدعاء سقوطها من علو.

بانتقال قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد الصفتي، رئيس مباحث المركز، وبسؤال والدتها "س. ر. م"، 41 عاماً، ربة منزل، ووالدها "م. ر. م"، 41 عاماً، قررا أنها أثناء ابنتهما بمحاولة إصلاح سلك الدش الكائن أعلى سطح المنزل، اختل توازنها ما أدى إلى سقوطها، ونفوا وجود شبهه جنائية.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط وحدة مباحث المركز، للتحري حول صحة الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 76 أحوال مركز ديرمواس، وتولت النيابة التحقيق.