الخميس.. بدء محاكمة متهمي حريق خط بترول البحيرة

حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة الخميس المقبل لبدء محاكمة المتهمين في قضية حريق خط بترول البحيرة الذين أحالهم النائب العام للمحاكمة خلال الأيام الماضية، وتقرر أن يحاكم المتهمون أمام محكمة جنايات إيتاي البارود.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة عشرة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لتخريبهم عمداً خطاً من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، ووفاة وإصابة أشخاص نتيجة جرائمهم، وباستمرار التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاي البارود، ولذلك استأجروها في غضون أكتوبر الماضي، ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا الخط ورَكَّبُوا محبساً عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه، وفي صباح الثالث عشر من نوفمبر الماضي، حاول أحدهم تركيب محبسٍ آخر فتهتك عازل الخط، وبدأ تسرب المواد حتى خرج الأمر عن سيطرتهم، ففروا هاربين، بينما أبلغ مؤجر الأرض النجدة وشركة أنابيب البترول بالتسريب قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية عن مفاجأة تمثلت في خلو القوانين من عقوبات خاصة لتداول المواد البترولية المستولى عليها.

وذكرت النيابة في بيان لها أنه "وإذ تعاظمت نتائج جرائم التخريب والسرقة في هذه الواقعة حتى تجاوزت الاعتداء على المال إلى حصاد الأرواح وإيذاء الأشخاص؛ فدفعت آثارها الجسيمة النيابة العامة لبحث أسباب تلك الظاهرة للحد منها، ووقفت من أسباب تفشيها على خلو القوانين من تأثيمٍ خاص لتداول المواد البترولية المستولى عليها".

وناشدت النيابة العامة المشرع تأثيمَ تداول المواد البترولية وإعادة النظر في عقوبة سرقتها، وتهيب بالمواطنين الحفاظ على المال العام.