التقى مساء اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة ووزيرة التعاون الدولي الحالية.

والتقى الوزيران لبحث الملفات المهمة في وزارة السياحة وأطر التعاون المستقبلية بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة التعاون الدولي، وهنأته الوزيرة بالمنصب الجديد، متمنية له دوام النجاح والتوفيق، ومعربة عن ثقتها الكاملة في قدرته على استكمال النجاح الذي تحقق في قطاعي السياحة والآثار.

ومن ناحيته، هنأ الدكتور خالد العناني، الدكتورة رانيا المشاط، متمنيًا لها مزيدا من النجاح في منصبها الجديد، ومعربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها لتطوير قطاع السياحة خلال توليها منصب وزيرة السياحة، مؤكدا عزمه البناء على ما تحقق من نجاحات في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل استعادة مصر لمكانتها السياحية عالميًا.

وأشار الدكتور خالد العناني إلى أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، وأن ما تتميز به مصر بين سائر الدول هي آثارها الفريدة التي ليس لها مثيل، مشيرا إلى التعاون المثمر الذي كان بين الوزارتين قبل انضمامهما، مثمنا حرص الدكتورة رانيا المشاط على زيارتها له في أول يوم لتوليه منصب وزير السياحة والآثار هو ما يعتبر نموذجاً للتعاون المؤسسي المثمر في الدولة.

وأعرب وزير السياحة والآثار على ثقته في نجاح هذه المنظومة الجديدة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار.