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بينهم أمين شرطة ومحام.. المؤبد لعصابة خطفت شخصا في طنطا

بينهم أمين شرطة ومحام.. المؤبد لعصابة خطفت شخصا في طنطا

"الإداري" يقضي بعدم قبول دعوى وقف البث المباشر للبرامج الدينية

"الإداري" يقضي بعدم قبول دعوى وقف البث المباشر للبرامج الدينية

وزير السياحة والآثار يجتمع بنائبه للاتفاق على خريطة العمل المستقبلية

وزير السياحة والآثار يجتمع بنائبه للاتفاق على خريطة العمل المستقبلية

الوطنية للصحافة: هيكل ابن الإعلام ودارس ملفاته

الوطنية للصحافة: هيكل ابن الإعلام ودارس ملفاته

بطاقة تعريفية لـ عمرو نصار.. وزير التجارة والصناعة السابق

بطاقة تعريفية لـ عمرو نصار.. وزير التجارة والصناعة السابق

غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري.. سيدة المهام الصعبة

غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري.. سيدة المهام الصعبة

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بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

راجح والبنا في 80 يوما.. قتل "بأدلة" وحكم بالسجن يجوز الطعن عليه

راجح والبنا في 80 يوما.. قتل "بأدلة" وحكم بالسجن يجوز الطعن عليه

"القارئ الذكي" ينهي عصر "كشاف الكهرباء" وأخطاء الفواتير

"القارئ الذكي" ينهي عصر "كشاف الكهرباء" وأخطاء الفواتير

خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة.. غزيرة وقد تمتد للقاهرة

خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة.. غزيرة وقد تمتد للقاهرة

"حاجة متخوفش".. القصة الكاملة لسماع "أصوات الحوت الأزرق" في مطروح

"حاجة متخوفش".. القصة الكاملة لسماع "أصوات الحوت الأزرق" في مطروح

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

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