استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتي حاويات، و7 سفن بضائع عامة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 670 طن رمل و1097 طن داي أمونيوم، و3047 طن فوسفات و320 طن سوبر فوسفات و3030 طن ملح.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156 ألف و919 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18 ألف و357 طنا.

وغادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2721 طن قمح، في حين غادر 103 سيارة نقل محملة بـ 5084 طن قمح.