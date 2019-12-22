قال سامح شكري وزير الخارجية، إن اختطاف الشأن الليبي من الجماعات الإرهابية في العاصمة طرابلس، معلومات يجرى تداولها بين القادة، عندما يلتقون في جميع اللقاءات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن هناك إدراك كامل لهذه الحقائق، ولا تحتاج إلى أي برهان، وهي واضحة للمبعوث الأممي وللقادة على المستوى الأوروبي والولايات المتحدة: "أي محاولة لإنكار ذلك، تعد لإخفاء حقيقة الأمور في ليبيا".

وحول قمة ماليزيا، وما إذا كانت مصر والسعودية والإمارات، أُستبعدت منها، أكد شكري: "لم يكن هناك استبعاد، ولكن كان هناك تنسيق مسبق بين مصر والسعودية ودول أخرى، وتعمد من قبل هذه المجموعة من الدول، بأن يقتصر تناولها للأمور المرتبطة بهذه القمة في إطارها الشرعي، المتمثل في منظمة التعاون الإسلامي، وفقًا لآلياتها، وليس من خلال أطر تجري محاولات استحداثها، لتحقيق مصالح سياسية، مثل خفض مكانة منظمة التعاون الإسلامي، لتحقيق مصالح ضيقة".

وحول ما إذا جرى دعوة مصر لحضور هذه القمة، قال شكري: "كان هناك حديث في هذا الشأن، ولكننا لم نرحب بهذا الإجراء من أساسه، وهو ما جعل الأمر واضح، بأن مصر لن تشارك في هذا الحدث".

كما نفى وزير الخارجية، حدوث أي تطورات على مستوى المصالحة مع قطر، قائلًا: "لا على الإطلاق".