قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن السابقة، من الصعب أن تحكم على نجاحاتها في وزارة التضامن أثناء توليها الوزارة، ولكنها ترى أنه شرف كبير أن تتاح الفرصة لها لخدمة وطنها، وهي فرصة لا تتاح لعدد كبير من الناس.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور"، أنها تعلمت الكثير خلال تنصيبها وزيرة للتضامن، في حكومات المهندس إبراهيم محلب وشريف إسماعيل ومصطفى مدبولي، مستطردة: "على قد ما أديت وتعبت واشتغلت، أنا اكتسبت مهارات جديدة، أهلتني للمنصب الجديد الذي يُشرف مصر، كونه منصب أممي".

وتابعت: "منصبي الجديد شرف للمرأة المصرية والعربية والأفريقية، كنت أتمنى أقدم أكثر في وزارة التضامن، بس مصر في قلبي وتستحق مننا كل الجهد والعطاء، لأنها وطن عظيم وتستحق أن نفديها".