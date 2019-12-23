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متطوعون يردون الجميل لكبار غابوا عن الأضواء

متطوعون يردون الجميل لكبار غابوا عن الأضواء

سميرة سعيد ونجوي كرم وهاني شاكر أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس سينيور"

سميرة سعيد ونجوي كرم وهاني شاكر أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس سينيور"

مصر الأولى أفريقيا في حجم الاستثمار بالشركات الناشئة

مصر الأولى أفريقيا في حجم الاستثمار بالشركات الناشئة

والد محمود البنا: كنت انتظر حكم استثنائي.. "عاوز حق ابني بشرع ربنا"

والد محمود البنا: كنت انتظر حكم استثنائي.. "عاوز حق ابني بشرع ربنا"

دعاية على ورق "بنكنوت": اشتري دوا.. تاخد خصم وهدية

دعاية على ورق "بنكنوت": اشتري دوا.. تاخد خصم وهدية

استهداف 4 مساجد في إثيوبيا.. وأحمد: المتطرفون لن ينجحوا في إشعال الفتنة

استهداف 4 مساجد في إثيوبيا.. وأحمد: المتطرفون لن ينجحوا في إشعال الفتنة

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قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة

قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة

راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

في التعديل الوزاري.. عودة الإعلام وضم الاستثمار والإصلاح الإداري و11 نائبا جديدا

في التعديل الوزاري.. عودة الإعلام وضم الاستثمار والإصلاح الإداري و11 نائبا جديدا

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