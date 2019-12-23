والد محمود البنا: كنت انتظر حكم استثنائي.. "عاوز حق ابني بشرع ربنا"

علق محمد البنا، والد محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ "شهيد الشهامة"، على حكم محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمدينة شبين الكوم، بمعاقبة المتهم محمد أشرف راجح بالسجن لمدة 15 سنة، لإدانته بقتل المجني عليه "شهيد الشهامة"، 9 أكتوبر الماضي، بمدينة "تلا"، قائلا إنه "كان يتوقع حدوث شيء استثنائي في القضية، وتوقع بحكم آخر في مقتل نجله حتى ينتصر العدل على الظلم".

وأضاف "البنا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "كنا نريد أن نشفي صدورنا ونأخذ حقنا بشرع ربنا، لافتا إلى أن فريق الدفاع الخاص بالمتهمين كانوا يستفزوننا أثناء الجلسة، "كانوا بيقولوا لينا هناخد الولاد وإحنا ماشيين".

وأشار والد محمود البنا، إلى أنه لو كان صدر قرارا بإعدام المتهمين الأربعة، "كان سيعتبر جزء من حق نجله"، مضيفًا: "استفزازهم كان مستمر، مفيش حساب لحرمة الدم ونصرة الحق، والناس اللي اتحبست عشان تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لسه مخرجوش لحد الآن".

وتابع: "أنا كنت عاوز حق ابني بشرع ربنا مش أكتر، تيجي بقى باستثناء من الرئيس أو القضاء أو بأي شكل، بس ده متمش".

وقضت محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمدينة شبين الكوم، صباح الأحد، بمعاقبة المتهم محمد أشرف راجح بالسجن لمدة 15 سنة، لإدانته بقتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة" يوم 9 أكتوبر الماضي، بمدينة "تلا".

كما شمل الحكم معاقبة متهمين اثنين آخرين، بالسجن المدة ذاتها، لإدانتهم بالاشتراك في تلك الواقعة، وبمعاقبة متهم رابع بالسجن 5 سنوات.