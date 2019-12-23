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أردوغان يبتز أوروبا مجددا بـ"اللاجئين" للحصول على مساعدات

أردوغان يبتز أوروبا مجددا بـ"اللاجئين" للحصول على مساعدات

إغلاق طريق "الجيش" من بوابات بني سويف إلى المنيا بسبب الشبورة

إغلاق طريق "الجيش" من بوابات بني سويف إلى المنيا بسبب الشبورة

نجيب محفوظ يسرد سر رفضه الزواج حتى عمر الـ43

نجيب محفوظ يسرد سر رفضه الزواج حتى عمر الـ43

طرح فيلم الأكشن و التجسس "tenet" يوليو 2020

طرح فيلم الأكشن و التجسس "tenet" يوليو 2020

"بـ100 جنيه في اليوم".. ضبط متسولة تستأجر رضيعة من صديقتها

"بـ100 جنيه في اليوم".. ضبط متسولة تستأجر رضيعة من صديقتها

بـ5 ظواهر مسرحية.. "علاء الدين" ترفع شعار "لأول مرة" في موسم الرياض

بـ5 ظواهر مسرحية.. "علاء الدين" ترفع شعار "لأول مرة" في موسم الرياض

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قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة

قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة

راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

في التعديل الوزاري.. عودة الإعلام وضم الاستثمار والإصلاح الإداري و11 نائبا جديدا

في التعديل الوزاري.. عودة الإعلام وضم الاستثمار والإصلاح الإداري و11 نائبا جديدا

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