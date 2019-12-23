أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، عن التنسيق مع جمع الجهات المختصة من خلال الإدارة الهندسية لإعداد خطة رصف الشوارع والطرق الداخلية بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقالت المغربي، في بيان مساء أمس، إنه جرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والهيئة العامة للطرق والكباري وشركات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء والشركة المصرية للاتصالات، لتفقد شوارع سفاجا البلد لتمهيد أعمال الرصف وتذليل العقبات والمصاعب أمام الشركة المنفذة لأعمال الرصف.

وأشارت إلى أن الإدارة الهندسية تتابع أعمال الشركة المنفذة في المواقع أولا بأول، وإعداد الطرق الموضوعة في الخطة مسبقا، والتي تحتاج إلى إعادة رصف وتطوير من قبل الجهات المختصة تمهيدا للعمل بها.

وشددت على أهمية الصيانة والمعالجة الدورية للطرق بشتى الأنحاء، لافتة إلى أن اللجنة تهدف إلى إعداد المناطق مسبقا من قبل الكهرباء وشركة المياه والصرف والاتصالات بشكل فني، قبل الشروع في عمل الشركة المنفذ للرصف.