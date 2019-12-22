ضبط ١٢ طربة حشيش بحوزة شخصين بكمين سفاجا قبل ترويجها بالبحر الأحمر

تمكن ضابط مباحث قسم شرطة سفاجا، والمعين خدمة كمين الكيلو (5) شمال مدينة سفاجا، من ضبط شخصين يستقلان سيارة ربع نقل ملك أحدهما، وبحوزتهما عدد ١٢ طربة حشيش تزن حوالى ١٢٠٠ جرام، كانا يعتزمان ترويجها بالبحر الأحمر.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أشرق حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، يفيد بتمكن ضباط مباحث سفاجا، برئاسة الرائد مصطفى عكاشة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط كلاً من: "وحيد م. م. ع."، من محافظة سوهاج، و"صابر ج. س."، متهم سابق في قضية مخدرات.

حيث كان المتهمان يستقلان سيارة ربع نقل مرور سوهاج، ملك الثاني، وقيادة الأول، قادمين من سوهاج، باتجاه سفاجا، وبحوزتهما عدد 12 قطعة كبيرة الحجم (طربة) لجوهر الحشيش المخدر، تزن 1200 جرام تقريباً، ومبلغ مالي 800 جنيه، وعدد 2 هاتف محمول.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا أمام المقدم أحمد أنور، مفتش مباحث القسم بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفان للاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل إخفاء وترويج المواد المخدرة.

تم ضبط المتهمين وتحريز المخدرات، وتحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.