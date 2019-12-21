تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 8 محاولات تهرب جمركي لكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون ومزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي لميناء سفاجا، جرى ضبط بندقية تعمل بضغط الهواء و7 مطاوي و796 عبوة متنوعة لمستحضرات التجميل و79 كيلو من عسل السدر وكمية من الشيش الإلكترونية والأدوية والساعات مخباة في أماكن يصعب الوصول إليها داخل الأمتعة الشخصية لـ8 ركاب، حيث بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 413 ألف و191 جنيه.

وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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