أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بناحية نقنق دائرة مركز دار السلام بسوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ووجود مصابين بناحية نقنق "طريق فرعي" دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة "سوزوكي" قيادة "منصور.ا.خ" 25 عاما سائق ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة، "وليد.ع.ف" 30 عاما موظف، "شحاته.ع.ع" 52 عاما عامل، "عصام.ز.ا" 25 عاما عامل باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، نجل الرابع الطفل "يوسف.ع.ز" 5 سنوات مصابا كدمه بالفخذ الأيسر جميعهم من مستقلي السيارة يقيمون دائرة المركز، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي

بسؤال المصابين نفوا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة.