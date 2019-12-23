إصابة 6 أشخاص في مشاجرة لخلاف على أولوية المرور بسوهاج

أصيب 6 أشخاص بجروح قطعية وكدمات في مشاجرة بينهم بدائرة قسم شرطة مدينة سوهاج الجديدة، لخلاف نشب بينهم على أولوية المرو في الطريق العام، تم القبض على طرفي المشاجرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة مدينة سوهاج الجديدة، يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة بناحية الكوامل دائرة القسم، أنتقل مأمور وضباط القسم وبالفحص تبين أنها بين كل من "طرف أول"، "برقي.ج.م.ح" 28 عاما سائق، وشقيقه الشاذلي، 33 عاما عامل، نجل شقيقهما "زياد.ا.ج.م"" 13 عاما تلميذ ويقيمون بناحية دائرة مركز سوهاج مصابين جروح قطعية بفروة بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، و"طرف ثان" "أحمد.س.س" 47 عاما مقاول مصابا سحجات باليد اليمني، "أحمد.م.س" 30 عاما سائق مصاباً جرح قطعي باليد اليسرى، و"جرحي.م.س" 19 عاما عامل ويقيمون دائرة مركز المنشاة.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب، بسبب أولوية المرور بالطريق العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.