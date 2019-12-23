تواصل نيابة مركز أبوتشت، محافظة قنا، تحقيقاتها في واقعة انتحار طفل في الصف السادس الابتدائي، بشنق نفسه بحبل داخل غرفة في الطابق الثالث بمنزل والده في قرية الحبيل الشرقية في مركز أبوتشت.

وقال، جمال لبيب، عم المتوفي المُبلغ بالواقعة، في تحقيقات مباحث مركز شرطة أبوتشت، مساء أمس، عقب الواقعة مباشرة، إنه طلب من "مينا" ابن شقيقه، المنتحر، نقل كمية من البضائع من سيارة جملة لتوزيع السلع خاصة بشركة غذائية، إلى محل بقالة، ولكنه تذمر ورفض وهرول إلى المنزل، وبعدها فوجئت بأن أهل البيت يبلغوني أنه انتحر.

وقالت والدة الطفل تدعر "جيهان.ت"، إنها في صدمة كبيرة لفراق ابنها، إننا فوجئنا عند صعودنا للطابق الثالث بالمنزل، حيث وجدنا مينا ملقاه على عروق خشبية وفي رقبته حبل، حاولنا إسعاف ولكنه كان توفي وفارق الحياة.

كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مأمور مركز أبوتشت، يفيد بقيام، جمال لبيب، 50 سنة تاجر بقالة، ببلاغ يفيد العثور على جثة مينا عماد لبيب تاوضروس، 12 عاما، طالب في الصف السادس الابتدائي، داخل منزله بقرية الحبيل الشرقي في أبوتشت وبه آثار شنق.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والعقيد أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أنّ التلميذ شنق نفسه بحبل غسيل، قاصدًا الانتحار لمروره بأزمة نفسية بسبب المعاملة السيئة التي كان يعامل بها داخل منزله وخاصة أثناء عمله في البقالة، في ظل غياب والده المسافر لدولة الكويت، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.