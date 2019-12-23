اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومئات المحتجين في هونج كونج، أمس، بعدما أنزل محتجون العلم الصيني احتجاجا على الممارسات الصينية بحق أقلية الأويجور المسلمة.

ووفقا لما نشرت صحيفة "ساوث شاينا مورننج بوست" عبر موقعها الإلكتروني، اندلعت الاشتباكات بعد الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، بعدما أنزل محتجون في مسيرة لدعم الأويجور العلم الصيني وألقوا به على الأرض حيث تدخل عدد من ضباط شرطة مكافحة الشغب وسط المحتجين للبحث عن العلم.

وبدأت مشادات بين الطرفين حينما عثر أحد الضباط على العلم وتعرّض للدفع من جانب أحد المحتجين الغاضبين لدى خروجه؛ لتبدأ أعمال كر وفر بين الجانبين استخدم فيها المتظاهرون زجاجات المياه البلاستيكية، بينما ردّت عناصر الشرطة بالهراوات ورذاذ الفلفل.

وشهدت المواجهات تهديد أحد الضباط للمتظاهرين باستخدام سلاحه، بحسب الصحيفة، والتي قالت إنه لم يجر إطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين، لكن تقارير تحدّثت عن إصابة أحد المحتجين الأجانب برصاصة مطاطية، وأكد خبراء بالأمم المتحدة ونشطاء أن السلطات الصينية تحتجز مليون شخص على الأقل من مسلمي الأويجور ومسلمين آخرين في مراكز احتجاز بإقليم تشينجيانج.