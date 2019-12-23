أكدت مصادر أمنية أن سيارة نقل انقلبت بطريق قويسنا - شبين الكوم بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، أمس الأحد، مما أدى إلى سكب كمية من مادة الكلور، موضحا أنه تم رفع آثار الحادث .

تلقي اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة أعلى كوبري جيهان بمدينة قويسنا دائرة المركز، وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بمادة الكلور الخام قيادة "ن.ع" 52 سنة، ومقيم مركز زفتى بالغربية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده .

وقامت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الوحدة المحلية بإزالة آثار مادة الكلور من الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات .