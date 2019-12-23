اعتمدت وزارة الصحة والسكان دواءً جديدا لعلاج التصلب المتعدد الانتكاسي، ويعتبر الدواء هو العقار الوحيد الذي يتم أخذه لمدة 20 يومًا فقط على مدى سنتين، ولا توجد حاجة إلى أي علاج إضافي في السنتين الثالثة والرابعة، إذ مُنح العقار الموافقة في 71 دولة وتمت الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة المصرية في أغسطس 2019 لعلاج التصلب المتعدد الانتكاسي.

من جانبه، قال الدكتور ماجد عبدالنصير رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، إنّ العقار أول علاج انتقائي لتقليل المناعة الذاتية الضارة وإعادتها في صورة مناعة مفيدة تحمي المريض من انتكاسات التصلب المتعدد.

وأوضح نصير خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أنّ العقار عبارة عن مجموعة أقراص يتم تناولها على مدار عامين، في كل عام يتم أخذها على مدار شهرين، 5 أيام في الشهر الأول، و5 في الشهر الثاني، ثم تكراره في العام التالي، ولا توجد حاجة لأي علاج إضافي في السنتين الثالثة والرابعة.

وأكد نصير أنّ العقار يستخدمه أكثر من 15 ألف مريض من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى توقع الأطباء بإدراجه في التأمين الصحي ومستشفيات نفقة الدولة عام 2020.

بدوره، قال الدكتور هاني عارف رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بجامعة عين شمس، إنّ ميزة الدواء أنّه يؤخذ لمدة عامين في أشهر محددة وليس على مدار العام كله، وبالتالي المريض طوال العام يكون بنفسية عالية ولا يشعر بأنّه مصاب بالمرض.

وتابع عارف: "نحن أمام فكرة جديدة في علاج التصلب المتعدد من خلال ضمان الوقاية من المرض، خاصة وأنّ التخلص من مرض التصلب المتعدد حلم كل مريض مصاب به، فمرض مزمن وقبل هذا العقار كان المريض بحاجة إلى أخذ الأدوية الخاصة بالمرض بشكل مستمر.

وأوضح الدكتور فاروق طلعت أستاذ المخ والأعصاب بطب الإسكندرية، أنّ مرض التصلب المتعدد مرض مناعي يصيب الشباب من سن 20 لـ40 عاما، وهو مرض مزمن يتطلب المتابعة بالفحوصات والعلاج المستمر.

وأردف أستاذ المخ والأعصاب بطب الإسكندرية، بأنّ العقار يتميز بأنّه لا يوجد حاجة للمتابعة الخاصة للمرضى المعالجين به إلا بصورة دم فقط، ما يقلل عبء المرض علي المريض، كما شدد على أنّه لا يوجد علاج يشفي تماما من المرض، لكن من خلال أقراص المافنكلاد هي أقرب ما يكون إلى حياة دون (تصلب متعدد).

وفي سياق متصل، قال الدكتور عماد جريس المدير العام للشركة المنتجة للدواء إنّ توافر عقار للمريض المصري هو بشرى سارة للمرضى، يعطي لهم آمال جديدة في العلاج ويقرّب حلم الحياة دون المرض، مؤكدا حرصه الدائم على دعم مريض التصلب المتعدد في كل خطوة من خطوات رحلته من أجل حياة أفضل.