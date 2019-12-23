قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة في دمياط في تصريح لـ"الوطن"، إنه لا صحة لوفاة مريض داخل حمام مستشفى كفرسعد، مشيرا إلى وفاة شخص دخل المستشفى كزائر لمريض واكتشفت وفاته بعد نحو 3 ساعات فقط وليس 20 ساعة كما ردد البعض.

وأضاف طلحة المتوفي غير مسجل بسجلات المستشفى كمريض نهائيا، ولا يوجد شبهة جنائية في وفاته فلا يعقل أن يظل حمام مستشفى لا يتردد عليه أحد طوال 20 ساعة حيث توفي الشخص بعد دخوله فجرا، وذلك وفقا لما أظهرته كاميرات المستشفى.

وكان قد ورد بلاغ لمركز شرطة كفرسعد من المستشفى يفيد العثور على متوفي داخل دورة المياه بالمستشفى، وانتقلت قوات المباحث برئاسة الرائد محمد أبوالعز للتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.