أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن تنظيم 74 قافلة طبية علاجية على مستوى المحافظة خلال عام 2019، شملت جميع مراكز المحافظة والمناطق البعيدة التي تحتاج إلى الخدمات الطبية بكافة التخصصات، وشملت توفير العلاج اللازم.

وقال "مكي"، في تصريح صحفي، إنه تم الكشف خلال تلك القوافل علي 110 ألف مريض، وتحويل 3 آلاف مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة للمديرية، وإصدار 333 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى، وتم عمل أشعة عادية وموجات صوتية لعدد 10300 مريض.

وأضاف أنه تم إجراء 20 ألف تحاليل مختلة، للمرضي بمعامل الدم والطفيليات . وأوضح أن مديرية الصحة مستمرة في تنفيذ القوافل العلاجية للعام الجديد 2020 حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق وفق خطة معدة لذلك.