مقتل 6 أشخاص في كمين نصبه مسلحون شمال شرقي نيجيريا

لقى 6 أشخاص مصرعهم وخطف خمسة آخرين في كمين نصبه مسلحون على طريق سريع رئيسي في شمال شرقي نيجيريا، ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، عن شهود عيان قولهم إن حوالي 30 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، نصبوا حاجزا بالقرب من قرية جاساروا، على بعد 100 كيلومتر شمال مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو، حيث أوقفوا السيارات ودققوا بهويات ركابها بحثا عن عناصر من قوات الأمن أو مواطنين مسيحيين أو رعاة من إثنية الفولاني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال أحد الشهود وهو سائق حافلة أوقفها الأرهابيون، إن المسلحين قتلوا ستة أشخاص واختطفوا خمسة آخرين، من بينهم امرأة، مضيفا أن القتلى هم تاجران مسيحيان وشرطي وثلاثة رعاة من إثنية الفولاني، أما المختطفون فهم شرطي وموظف وثلاثة عمال إغاثة إنسانية.

وأضاف سائق الحافلة ويدعى هارون آشيرو، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "لقد استهدفوا على وجه التحديد أفراد الأمن والقوات شبه العسكرية ورعاة الفولاني والمسيحيين". وبحسب شاهد العيان فإنّ قسماً من القتلى تمّت تصفيتهم بطلقات نارية بينما ذُبح الباقون إذ أُجبروا على الركوع وقطعت رؤوسهم.

وأسفرت الهجمات الإرهابية المستمرّة منذ عشر سنوات في نيجيريا عن مقتل 35 ألف شخص ونزوح مليونين. وامتدّ النزاع إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.