أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، يومًا مفتوحًا للتوظيف بإحدى شركات الـ"هايبر ماركت"، يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الحالي، برعاية الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، في إطار عمل بنك توظيف "طوّر وغيّر".

ويتضمن الملتقى توفير الوظائف الآتية:

كاشير. موظفFMC. مراقب مخزون. محاسب فرع موظف أمن. مراقب كاميرات. بائع بقالة. بائع لحوم (بلدي). منسقين ممرات. بائع خضار وفاكهة. بائع مخبوزات. خباز (شرقي - غربي). منسق مخزن. موظف خدمات. سائقين رخصة مهنية "ثالثة".

مزايا الشركة

- مرتبات مجزية.

- تأمين طبي واجتماعي.

- فرص للترقي.

- تأمين على الحياة.

وللتقديم، يمكنك التوجه إلى العنوان: أول فيصل برج الأطباء، في الموعد المحدد، وذلك من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا، ويمكنك ملء استمارة التقديم عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك.