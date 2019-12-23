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الأهلي بالقوة الضاربة أمام الاتحاد

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تعيين 15 معيدا جديدا بأقسام كلية طب كفرالشيخ المختلفة

تعيين 15 معيدا جديدا بأقسام كلية طب كفرالشيخ المختلفة

بلاغ للنائب العام يتهم بهي الدين حسن بالتآمر مع جهات خارجية على مصر

بلاغ للنائب العام يتهم بهي الدين حسن بالتآمر مع جهات خارجية على مصر

مدبولي يفوض رئيس "التنظيم والإدارة" في بعض اختصاصات "الخدمة المدنية"

مدبولي يفوض رئيس "التنظيم والإدارة" في بعض اختصاصات "الخدمة المدنية"

المالية: ترقيات جديدة في يناير.. وهنعوض المواطنين عن الفترة الصعبة

المالية: ترقيات جديدة في يناير.. وهنعوض المواطنين عن الفترة الصعبة

أملا في السفر والتوظيف.. ضبط 3 أشخاص استولوا على أموال المواطنين

أملا في السفر والتوظيف.. ضبط 3 أشخاص استولوا على أموال المواطنين

بسبب 2200 جنيه نفقة.. سائق يمزق جسد طليقته في الشارع أمام أبنائها

بسبب 2200 جنيه نفقة.. سائق يمزق جسد طليقته في الشارع أمام أبنائها

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ختامها مسك.. نهايات 2019 ترضي المواطن بتخفيض الأسعار

قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة

قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة

راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

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