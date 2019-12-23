أكد خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، أنه جرى إحالة المحامي أحمد جبر الذي هتف بجملة "يحيا العدل" داخل جلسة محاكمة راجح في القضية المعروفة إعلاميا بشهيد الشهامة لمجلس تأديب، اليوم، لاستفزازه الخصم، موضحا أن دور المحامي العمل في القضية وتقديم الدفاع والدفوع فقط دون إثارة الرأي العام، مشددا على أن ما قام به المحامي يليق بمُوكل أو صاحب قضية ولا يليق بمحامي.

نقيب المحامين بالمنوفية: العقوبة قد تصل للشطب من النقابة

وأضاف نقيب المحامين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" ، أن ما قام به المحامي أحمد جبر تجاوز لحدود العمل الخاص بالمحامين واستفزازا لمشاعر المواطنين وأسرة المجني عليه، موضحا أن مجلس تأديب المحامين سيكون في محكمة استئناف القاهرة، ويترأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة .

وتابع نقيب المحامين بالمنوفية، أن العقوبات المنصوص عليها متنوعة، مؤكدا أن العقوبة من الممكن أن تصل إلى الشطب من النقابة، لأن ما قام به إهانة للمحاماة وقيمتها، ولا يمكن أن نكون "هتيفة" بالمحاكم، ومن غير المقبول الدخول في معارك ليس لها أي معني.