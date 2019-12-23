نجح فريق جراحي بقسم الجراحة العامة بمستشفيات جامعة المنوفية، في استئصال ورم خبيث من داخل البطن يزن 15 كجم، لسيدة تبلغ من العمر 57 سنة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائبه للدراسات العليا.

وأوضح الدكتور هادي أبو عاشور أستاذ الجراحة، أن السيدة كانت تعاني من تضخم وألم مزمن بالبطن منذ فترة، وجرى تشخيص الورم بمستشفى جامعة المنوفية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقرير إجراء جراحة عاجلة لها.

وأضاف أن الورم كان يقع خلف أحشاء البطن ويزن 15 كجم، وتكمن خطورته في التصاقه بالأمعاء والحالب الأيسر وبأوردة وشرايين رئيسية وأعصاب هامة تغذي الساق اليسرى وبعض الأحشاء الداخليه.

وضم الفريق الجراحي الدكتور علاء السيسي والدكتور أيمن البتانوني والدكتور هادي أبو عاشور والدكتور أحمد صبري والدكتور أحمد الكيلاني والدكتور أحمد مجرية والدكتور رامي المشلاوي وفريق طبي من أطباء التخدير والتمريض بالجامعة.