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الأهلي بالقوة الضاربة أمام الاتحاد

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المفتي: التدين المغشوش يؤدي لضياع الدول.. والإسلام لا يعرف مبدأ السرية

المفتي: التدين المغشوش يؤدي لضياع الدول.. والإسلام لا يعرف مبدأ السرية

القبض على تاجر سلاح ومصادرة متفجرات ومواد كيميائية في منزله بالنمسا

القبض على تاجر سلاح ومصادرة متفجرات ومواد كيميائية في منزله بالنمسا

التنمية المحلية: خطة لإنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 20 ألف فرصة عمل

التنمية المحلية: خطة لإنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 20 ألف فرصة عمل

"تشريعية النواب" ترفض طلبين برفع الحصانة عن "أبو زهاد "و"صدقي"

"تشريعية النواب" ترفض طلبين برفع الحصانة عن "أبو زهاد "و"صدقي"

نائب رئيس وزراء لبنان: المجتمع الدولي سيساعدنا إذا تشكلت حكومة مستقلة

نائب رئيس وزراء لبنان: المجتمع الدولي سيساعدنا إذا تشكلت حكومة مستقلة

مجلس الأمة الجزائري يعلق أعماله لأجل غير مسمى حدادا على قايد صالح

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صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

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