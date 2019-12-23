وافق مجلس النواب، على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، بمد مدة التصالح 6 شهور أخرى، لتصبح مدة القانون عاما، ومنح رئيس الوزراء مد المدة ستة شهور اخرى.

ونصت المادة نهائيا، على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه.

وذلك بعد سداد رسم فحص، يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مد هذه المدة 6 شهور أخرى.

وأكد خالد عباس نائب وزير الإسكان في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم، أن الرسم دائما أقل من 5 ألاف، وأول شريحة للقرى 125 جنيه، وأن رسم الآلاف الـ5، إلا للمخالفة للمسحطحات أكثر من 4 آلاف متر، ورقم 5 آلاف جنيه، لا يتحقق إلا في هذه الحالات.

واعترض النواب، على رسم الآلاف الـ5، مطالبين بتخفيض الرسوم، بينما تمسكت الحكومة بالرسوم المنصوص عليها.