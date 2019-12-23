فُقد ستة مهاجرين على متن قارب انقلب في طريقه إلى كرواتيا وغرق في بحر الدانوب شمالي صربيا، ويُفترض أنهم في عداد الموتى.

وأعلن مسئول حكومي صربي - في تصريح له اليوم الاثنين - أن المهاجرين كانوا على متن القارب وحاولوا عبور نهر الدانوب بالقرب من قرية (كارافوكوفو) شمال صريبا ودخول كرواتيا، الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي. وذلك بحسب ما نقل موقع يو إس نيوز الأمريكي.

وأفاد المسئول الحكومي بأن المفقودين ينتمون لأسرتين عراقية وسورية، وهم طفلان وأربعة بالغين. مشيرا إلى أن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.

يُشار إلى أن نهر الدانوب في منطقة كارافوكوفو، بالقرب من كرواتيا، يتسم بارتفاع الموج خلال أشهر الشتاء حيث يجرؤ حفنة فقط من الصيادين المحليين على الإبحار فيه على متن قوارب صغيرة.