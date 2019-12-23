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السيسي يقر تعديلات قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

السيسي يقر تعديلات قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

سوريا: الصواريخ المعادية على دمشق أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي

سوريا: الصواريخ المعادية على دمشق أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي

اجتماع لفريق عمل المتخصصين بمكافحة الإغراق بالجامعة العربية

اجتماع لفريق عمل المتخصصين بمكافحة الإغراق بالجامعة العربية

رئيس اتحاد التأمين يقدم واجب العزاء لأسرة أشرف الشرقاوي

رئيس اتحاد التأمين يقدم واجب العزاء لأسرة أشرف الشرقاوي

السعودية والكويت تستعدان لتوقيع اتفاق استئناف الإنتاج من حقلين مشتركين

السعودية والكويت تستعدان لتوقيع اتفاق استئناف الإنتاج من حقلين مشتركين

طوكيو: من المبكر جدا رفع العقوبات عن كوريا الشمالية

طوكيو: من المبكر جدا رفع العقوبات عن كوريا الشمالية

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قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة

راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

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