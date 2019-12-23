أعلنت مصادر عسكرية نيجيرية، مقتل 6 جنود، في هجوم شنه مسلحون من جماعة "بوكو حرام" على قافلة عسكرية في شمال شرقي البلاد.

وشن مسلحون هجوما على قافلة عسكرية خارج قرية تونجوشي التي تبعد 22 كيلومتراً عن ميديجوري، أكبر مدن ولاية بورنو.

وقال مصدر أمني: "أصيبت مركبة بقذيفة آر بي جي ما أدى إلى مقتل ستة جنود كانوا على متنها".

وأشار مصدر أمني آخر إلى مقتل ثلاثة جهاديين في الاشتباك الذي اندلع مع الجنود عقب الكمين.

وجرى استهداف تونجوشي والمنطقة المحيطة بها مرات عدة من قِبل تنظيم "داعش" الإرهابي في أفريقيا الغربية وحركة بوكو حرام المنافسة.

وأسفر التمرد المستمر منذ نحو عقد في شمال شرق نيجيريا عن مقتل 35 ألف شخص ونزوح حوالي مليوني شخص.

وامتد النزاع إلى الجوار في النيجر وتشاد والكاميرون، ما أدى إلى تشكل تحالف لمحاربة الجماعات الجهادية على المستوى الإقليمي.