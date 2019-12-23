أصدرت السلطات السعودية، اليوم، أحكاما أولية بالإعدام على خمسة أشخاص في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ولكنها لم تكشف عن هوية المحكوم عليهم في القضية، وهو ما أوضح سببه وكيل النيابة العامة السعودية شلعان بن راجح بن شلعان، في مؤتمر صحفي.

وأشار "شلعان" إلى أن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية جاء استنادا إلى المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تَحظُر إعلان الأسماء، مشيرا إلى أن الأحكام مازالت ابتدائية، وعندما تكون نهائية سيتم الإعلان عنها، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأوضح وكيل النيابة العامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النيابة العامة بالرياض، اليوم، أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل خاشقجي تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، ومن ثبتت إدانته تحقيقيا جرى إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية فتم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.

وقال: "الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف، وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستئناف تم رفعها إلى المحكمة العليا استنادا إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية".