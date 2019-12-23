كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تفاصيل مبادرة "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ولقائها بوزيري التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والشباب والرياضة أشرف صبحي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، على شاشة "DMC".

وقالت "مكرم"، إنها عقدت اجتماعين اليوم مع وزيري التربية والتعليم والشباب والرياضة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الهجرة بالعمل فورًا في مبادرة "مراكب النجاة"، في ختام فعاليات منتدى شباب العالم الأخير، موضحة أن زيارتها لوزير التربية والتعليم كان بطلب منها من أجل إضافة موضوعات تتحدث عن خطورة الهجرة غير الشرعية في المناهج العام القادم.

مكرم: سنضيف أنشطة لطلاب التعليم الفني للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية

وأشارت الوزيرة، إلى أنها تسعى لتوعية أطفال المدارس بكافة المراحل سواء المرحلة الأساسية أو الإعدادية أو الثانوية بخطورة هذه الجريمة المنظمة ومساوئها وصعابها في الوقت نفسه، حيث أنه واجب على الدول أنه تنتمي ذلك داخل الطلاب، فضلًا عن توعية الطلاب في التعليم الفني.

وأوضحت أن وزير التربية والتعليم تناقش معها حول إضافة أنشطة للطلاب في التعليم الفني من أجل توعيتهم بخطورة الهجرة غير الشرعية، مضيفة: "كان معانا متخصصين بوضع المناهج وعملنا جلسه حوارية من أجل إدخال بعض الموضوعات للطلاب في هذا الملف".