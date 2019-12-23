أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، والتي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط الأمطار، والتي تكون غزيرة ورعدية في أغلب الأحيان.

وتستعرض "الوطن"، خريطة سقوط الأمطار على مدار الـ48 ساعة المقبلة:

من المتوقع يسود يوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الشرقية، وتمتد الأمطار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة.

أما يوم الأربعاء، من المتوقع أن يسوده طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، أما عن الأمطار، فمن المتوقع سقوط أمطار غزيرة الشدة على السواحل الشمالية، خاصة سواحل الدلتا، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء موسم الشتاء جغرافيا أول أمس 21 ديسمبر، لافته إلى أن الشتاء في هذا الموسم، سيشهد عدة موجات من التقلبات جوية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يصاحبها كثافة في الشبورة المائية والضباب صباحا.