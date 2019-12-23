استنكرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، ما أثير أخيرا بشأن تفكيرها في خلع الحجاب، حسبما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وقالت البارودي، لـ"الوطن"، تعليقا على هذه الشائعة: "ربنا يثبتني على حجابي إلى أن ألقاه".

وبسؤالها عن رأيها في ظاهرة خلع الحجاب التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة، وجهت إليهن رسالة قائلة: "أسالوا الله الهداية والثبات".

ونفت البارودي، ما تردد أخيرا عن عودتها إلى التمثيل، مؤكدة أنها لم تفكر في هذه المسألة منذ اعتزالها من 37 عاما، وذلك رغم تلقيها عرضا مُغريا بتقديم برنامج ديني علي إحدى الفضائيات المصرية، إلا أنها اعتذرت عنه، رغم ضخامة الأجر التي لا تمتلك حتى ربعه، بحسب قولها.

يذكر أن الفنانة شمس البارودي، متزوجة من الفنان حسن يوسف، وأنجبت منه 4 أبناء هم "عمر، ناريمان، عبدالله، ومحمد".