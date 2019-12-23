أجرت لجنة من هيئة الطاقة المتجددة بوزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع النائب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة بالمجلس، زيارة لمستشفى ديرب نجم المركزي، لدراسة تشغيل المستشفى بالطاقة الشمسية لتصبح بذلك أول مستشفى تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى المحافظة.

وعاينت اللجنة بمعاينة جميع أسطح المباني بالمستشفى على الطبيعة وعمل المقايسات الخاصة بها، في حضور الدكتور محمد يوسف، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد العطار، مدير الإدارة الصحية بديرب نجم، والدكتور أحمد سعد، مدير المستشفى.

يذكر أن المستشفى بها مبنى رئيسي، و3 مباني فرعية تقدم الخدمات الصحية بهم في مختلف التخصصات الطبية من الكلى الصناعي، والعناية المركزة لأمراض القلب، والأمراض الباطنية، والحضانات، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأطفال، والعظام، والباطنة العامة، والصدر، والروماتيزم والجلدية، والمسالك البولية، والاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، ووحدة الفيروسات الكبدية، والمعامل، والأشعة، وبنك الدم، والعلاج الطبيعي، ويتردد يوميا على المستشفى أكثر من 2000 حالة استقبال وعيادات خارجية، إضافة إلى الأقسام الداخلية.