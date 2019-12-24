وقّع الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، اليوم، على استفتاء يسمح بطرح دستور جديد على المواطنين قائلاً إنه سيولّد "إطاراً قوياً، عاطفياً، وشرعياً" سيساعد على إعادة توحيد البلاد بعد أسابيع من الاحتجاجات على عدم المساواة والنخبوية.

وقال بينيرا، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، إن الاستفتاء، الذي وافق عليه الكونجرس منذ أيام وسيطرح العام المقبل، سيشكل بداية لـ"مشاركة واسعة وفعالة من قِبل المواطنين".

وأوضح الرئيس التشيلي أنه "من الأهمية بمكان استعادة قيمة الوحدة، والحوار، والاتفاقات خاصة مع من يفكرون بطريقة مختلفة".

ويصوت التشيليون الأحد 26 أبريل المقبل على الدستور الجديد في البلاد.