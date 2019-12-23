أكد المحامي أحمد جبر، محامي المتهم الرابع في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "شهيد الشهامة"، أنه قال "يحيا العدل"، بعد انتهاء المحكمة بالنطق بالحكم ورفع الجلسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، أنه عندما أسندت إليه القضية، تأكد من سلامة موقف موكله ولا يمكن أن يتشابه مع بقية المتهمين.

وتابع أن موكله المدعو إسلام قُدم للمحاكمة لمجرد وجوده في مسرح الواقعة، ولم ينسب إليه في جميع مقاطع الفيديو المصورة والتي اطلعت عليها هيئة المحكمة بأنه اشترك مساعدة أو مساهمة في هذه الجريمة أو الاعتداء على الضحية.

وأردف أنه وفقًا لمجريات القضية فإنه استنتج أن كل أجهزة الدولة كانت مهتمة بوصول الحق إلى أصحابه، مفسرًا قوله "يحيا العدل": "وأقسم بالله لو أنا مكان والد محمود لوقفت بكل ثبات وشكرت القضاء المصري أنه أنزل العقوبة على المتهمين".

وهنا استنكر مقدم البرنامج ما قاله محامي المتهم الرابع، وأنهى المداخلة الهاتفية: "شكرًا لك أستاذ أحمد، هنا مش مكانه خالص، ده مكان تاني خالص".