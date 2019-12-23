طرح المنتج تامر مرسي البوستر الأول لمسلسل "سيف الله.. خالد بن الوليد" ليعلن رسميا أن عمرو يوسف بطل العمل العمل الديني الأضخم هذا العام وجاهزية طاقم العمل للتصوير تمهيدًا للعرض خلال رمضان القادم.

وأنهى المخرج رؤوف عبدالعزيز كافة الاستعدادات، حيث عكف على التجهيز للعمل منذ 6 أشهر وانتهى من اختيار أماكن التصوير بدقة وعناية، وأنهى البروفات في سرية تامة قبل أن يدخل التصوير خلال الأيام القادمة.

وعقد المخرج وطاقم العمل جلسات عمل متعددة وبروفات "ترابيزة" وقفوا خلالها على كل تفاصيل الشخصيات وأصبح كل فرد داخل العمل متمكن من أدواته قبل بدء التصوير.

وحرص مخرج العمل طوال الفترة الماضية على التركيز في كل التفاصيل الدقيقة للمسلسل، حتى يخرج العمل بصورة مشرفة وإبراز عظمة الصحابي الجليل خالد بن الوليد، وتقديم صورة حديثة تليق بالجمهور المصري والعربي.

ورسم رؤوف خطته الزمنية للتصوير بدقة قبل عدة أسابيع لإنهاء العمل في الوقت المحدد وعدم الوقوع تحت صغط الوقت.

المسلسل الجديد من سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية "عبقرية خالد" للأديب عباس العقاد ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج تامر مرسي.