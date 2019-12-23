قال الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، إنه يعتبر موالد آل البيت، ثقافة مصرية أصيلة، ويشارك في الليلة الختامية الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الإنشاد الديني، من روافد إحياءها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC "، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "لا أتقاضى أي أجر من حفلات الموالد الكبرى في مصر، لا أحب أن أقول ذلك، لكنني اكتشفت في الفترة الأخيرة، أننا ندعي حصولنا على أجر".

وتابع، أنه شارك في المولد النبوي ومولد الحسين ومولد السيدة زينب والسيدة نفسية ومرسي أبو العباس وسيدي جلال وغيرهم، وتحديدًا في الليلة الختامية: "جميع التجهيزات الخاصة بالمولد من الألف للياء كانت على نفقتي، وبالطبع لم أحصل أي أجر".