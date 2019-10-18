طالب مصطفى زايد القيادي الصوفي، بسرعة الكشف عن كواليس واقعة الاعتداء على الشيخ محمود ياسين التهامي خلال الاحتفال بالليلة الختامية لمولد سيدي أحمد البدوي.

وقال زايد في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "تلك الواقعة هي الأولى من نوعها ولم تحدث في تاريخ مولد السيد البدوي أو الموالد الكبرى، وليس لأبناء الطرق الصوفية أي علاقة بها بل فاعلوها مجموعات غير منضبطة أخلاقيا وأدعو لمحاسبتهم من خلال الأجهزة الأمنية التي ستكشف عن كواليس الواقعة، ومعرفة المتسبب فيها"، مشيرا إلى أن محمود التهامي منشد كبير وكافة المنشدين ومشايخ الطرق يكنون له الاحترام وليس هناك أي خلاف قائم يدعو لتلك الأفعال غير المنضبطة.

مصطفي زايد: أصحاب السوابق يستغلون الموالد الكبرى لممارسة أفعال إجرامية

وحول اتهام التهامي لبعض المريدين وأبناء الطريق بالتسبب في الواقعة، قال زايد: "تلك كلمات قالها التهامي في ساعة غضب ولا يقصد بها أن أبناء الطريق المحمدي يفعلون تلك الأمور، فمريدي السيد البدوي من الدراويش الصوفيين المخلصين المحبين لآل البيت وأولياء الله ولم تحدث تلك الواقعة من قبل مع أي منشد آخر وقد تكون تلك الواقعة لها ملابسات أخرى ستكشف عنها الجهات الأمنية خاصة وأن أصحاب السوابق يستغلون الموالد الكبرى لممارسة أفعال إجرامية، وقد تكون تلك الواقعة منهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد خلاف بين المنشدين وآل التهامي والحب والاحترام المتبادل هو القائم بينهما".

"حاولوا يوقعوا المسرح".. كواليس الاعتداء على محمود التهامي في مولد السيد البدوي

يذكر أن الليلة الختامية لموالد سيدي أحمد البدوي شهدت واقعة تعد الأولى من نوعها، حيث اقتحم مجموعة من الشباب المسرح الرئيسي الذي ينشد عليه محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين، وحاولوا الاعتداء عليه.

وروى التهامي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل الواقعة قائلا: "ما حدث من أول الحفل، شباب حاولوا إيقاع المسرح وشباب صعدوا وحاولوا الاعتداء على شخصي الفقير إلى الله وأنا في قمة استسلامي وغير مخون لولا ستر الله"، مضيفا أنه عاد لإكمال الحفل بعد اتصال اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، وإرساله مأمور القسم والضباط لمرافقته مرة أخرى للحفل، والذين حرصوا على إتمامه، مشيرا إلى أنه تفاجأ بوجود جمهور "السيد البدوي" في مكانه منتظرين عودته مرة أخرى لإحياء الحفل.

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وأكد "التهامي" أن هذه تصرفات فردية، لا تمت لجمهور السيد البدوي بصلة، الذي اعتاد منه كل ترحابٍ ومودة، مشيرا إلى أنه يرتبط بالجمهور بعلاقة خاصة تمتد لأكثر من 18 عاما.

وتابع: "أعترف بخطئي في قرار عدم تدخل رجال الأمن من البداية في تأميني على المسرح رغم إلحاح مأمور القسم، باعتقاد مني أن أبناء المدد وأبناء الطريق والأحباب من الصوفية، يكنون لي كل الخير" مضيفا: "لا يا محمود يا تهامي، متضحكش على نفسك، هناك من إخوانك في المجال وأبناء الطريق، من يتعبه تواجدك وتواجد أبيك وإخوتك في الموالد".