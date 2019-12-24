أكد الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، أنه لم يتراجع عن موقفه إزاء المنشور الذي كتبه عبر صفحته تعليقًا على صور تجمعه بكلب.

وقال التهامي خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "رجال من الأزهر الشريف سواء أكانوا زملاء أو أساتذة لي ودار الإفتاء أيضًا قالوا لي اثبت على موقفك".

وأضاف أنه يشرف بتخرجه من كلية اللغة العربية من جامعة الأزهر، حيث حضر تمهيدي ماجستير في علم النفس بجامعة أسيوط كما درس الموسيقى: "أنا أزهري على المذهب المالكي وما كتبته عبر صفحتي ليس كلامي لكنه كلام الإمام مالك، ولا يُفتى ومالك في المدينة، أنا كتبت ما تعلمته في الأزهر على مذهب الإمام مالك".

وتابع أن الأصل في جميع المخلوقات الطهارة وفي كل شيء حي: "كل ما هو حي يمتلك صفة من صفات الله، فكيف يكون نجسًا".

وأثار الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورا له مع كلب نجله الصغير، مؤكدا عدم نجاسة الكلب وأن تربيته لا مخالفة شرعية بها، الأمر الذي واجهه اعتراض مرة والترحاب مرة أخرى في تعليقات متابعي "التهامي".

بدورها، قالت دار الإفتاء المصرية في تقرير لها حول أحكام الكلاب وتربيتها، إنه لا مانع من اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع من دخول الملائكة على قول كثير من أهل العلم، أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب المالكية في القول بطهارة الكلب، وينصح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مصلى لا يدخله الكلب.

وحول أثر وجود الكلب في المنزل على دخول الملائكة، قالت الدار: ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل"، غير أن العلماء متفقون على أن هذا الحديث ليس على ظاهر عمومه، وأنه يستثنى من ذلك الحفظة وملك الموت وغيرهم ممن لا يفارقون ابن آدم، ثم اختلفوا: هل هذا خاص بالكلاب التي لا يؤذن في اقتنائها، أم أنه عام في كل الكلاب: على قولين، أرجحهما الأول؛ بقرينة الإذن، على أن من العلماء من يخصص ذلك بملائكة الوحي، فيكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.